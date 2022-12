POL-MFR: (1455) Zeugen nach Einbrüchen in Rohr gesucht

Röttenbach (ots) - In den frühen Abendstunden des Mittwochs (30.11.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Erlenstraße, indem sie eine Balkontür im Erdgeschoss aufhebelten. Hierdurch entstand Sachschaden in ...

mehr