POL-MFR: (1451) Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Röttenbach (ots)

In den frühen Abendstunden des Mittwochs (30.11.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Erlenstraße, indem sie eine Balkontür im Erdgeschoss aufhebelten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Aus dem Hausinneren entwendeten die Einbrecher Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

