Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1454) Nach Verkehrsunfall mit Hauswand kollidiert

Fürth (ots)

Am späten Donnerstagabend (01.12.2022) kam es in Fürth zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein beteiligter Porsche kollidierte im Anschluss mit einer Hauswand.

Der Porsche Cayenne befuhr gegen 22:45 Uhr die Lange Straße in Richtung Kurgartenstraße. An der Kreuzung zur Geierstraße stieß er mit dem Mercedes einer 51-jährigen Frau zusammen, die gerade in die Lange Straße einbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß verlor die 18-jährige Fahrerin des Porsche offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Hausfassade.

Beide Frauen erlitten bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen. Die 18-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insbesondere an dem Porsche entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Verkehrspolizei in Fürth nahm den Unfall vor Ort auf.

