POL-MFR: (1452) Versuchtes Tötungsdelikt - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Am Dienstag (29.11.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Fichtenstraße. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Im Anwesen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und entwendeten ...

