POL-HX: Großer Bruchstein auf der B64: 5.000 Euro Schaden

Höxter (ots) - Bei den Ermittlungen zu einem Vorfall am Rande des Oktoberfestes in Höxter-Lüchtringen, bei dem im September eine junge Frau von einem Unbekannten sexuell genötigt wurde, sucht die Kriminalpolizei Höxter nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Das Phantombild ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/92307 Am Rande des Festgeländes in ...

