POL-HX: Alfred Menzel ist neuer Leiter der Polizeiwache Bad Driburg

Brakel (ots) - In Brakel ereignete sich am Freitag, 18. November, um 7.45 Uhr ein Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Ein schwarzer Kleinwagen wollte aus der Straße "Am Thy" nach links auf die Rosenstraße abbiegen und stieß dabei mit einem Fahrradfahrer zusammen, welcher von rechts aus der Rosenstraße kam. Der Fahrradfahrer wurde nicht verletzt, stellte zunächst auch keine Beschädigungen am Rad fest. ...

