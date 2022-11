POL-HX: Autofahrerin nach Fahrradunfall gesucht

Brakel (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist an einer Kreuzung in Brakel auf ein wartendes Fahrzeug aufgefahren. Doch statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unfallfahrer zurück und flüchtete über ein benachbartes Tankstellengelände. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 18. November, gegen 17.50 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen Volvo fuhr auf der Driburger Straße bis an den Einmündungsbereich ...

