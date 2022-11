POL-HAM: Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Der Polizei Hamm wurden am Wochenende Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien gemeldet. Bei den Tatorten am Heideweg handelt es sich um eine besprühte Außenwand einer Garage, ein Bushaltestellen-Häuschen vor der Konrad-Adenauer-Schule und eine Mauer. Eine weitere Garage wurde an der Besselstraße beschmiert. In allen Fällen war u.a. ...

mehr