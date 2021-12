Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Lagerraum einer Kleidersammlung ein

Olpe (ots)

In der Zeit von Freitag (17. Dezember) bis Mittwoch (29. Dezember) sind Unbekannte in einen Lagerraum einer Kleidersammlung in der Martinstraße eingedrungen. Dort durchsuchten sie Kartons mit Kleidung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Darüber hinaus steht noch nicht fest, wie die Unbekannten in den Lagerraum eindrangen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

