POL-HAM: Geparkter Ford im Nordenheideweg beschädigt

Hamm-Herringen (ots) - Zwei Trickdiebinnen gelang es am Freitag, 11. November, eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Holstenstraße zu bestehlen. Die 83-Jährige war zu Fuß mit gefüllten Einkaufstaschen unterwegs, als sie gegen 10 Uhr von zwei unbekannten Frauen am Bonifatiusweg in Höhe der Hermann-Gmeiner-Schule angesprochen wurde. Die Frauen haben der Dame ihre Hilfe angeboten, die Einkäufe zu ihr nach Hause zu ...

mehr