POL-HAM: Trickdiebe bestehlen Seniorin in Wohnung

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Das Portemonnaie einer 79-Jährigen wurde am Samstag, 12. November, auf dem Kaufland-Parkplatz an der Römerstraße bei einem Trickdiebstahl entwendet. Gegen 14.30 Uhr sprach ein Mann die Seniorin an und fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Hierbei drückte ihr der Mann eine aufgeschlagene Straßenkarte in die Hand. Nachdem das Gespräch beendet war, entfernte sich der Mann in unbekannte ...

mehr