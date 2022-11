Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb stiehlt Portemonnaie

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Das Portemonnaie einer 79-Jährigen wurde am Samstag, 12. November, auf dem Kaufland-Parkplatz an der Römerstraße bei einem Trickdiebstahl entwendet.

Gegen 14.30 Uhr sprach ein Mann die Seniorin an und fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Hierbei drückte ihr der Mann eine aufgeschlagene Straßenkarte in die Hand. Nachdem das Gespräch beendet war, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte die 79-Jährige, dass ihr Portemonnaie mit Bargeld aus der Handtasche fehlte.

Nach Angaben der Seniorin ist der Mann etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und zirka 50 Jahre alt. Er hat graue, kurze Haare, ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach mit Akzent. Bekleidet war er mit einem grauen Parka und einer dunklen Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell