POL-HAM: Erneut mehrere Fälle von Messenger-Betrug

Hamm- (ots) - Mehrere Werkstatthallen auf einem Firmengelände an der Frielinghauser Straße waren das Ziel von Einbrechern zwischen Freitag, 11. November, 7.15 Uhr, und Samstag, 12. November, 07.15 Uhr. Nachdem die Täter Türen aufhebelten, gelangten sie in die Hallen. Einen mit Kabeln gefüllten Metallcontainer transportierten sie mit einem ebenfalls in einer Halle abgestellten Gabelstapler ab. Auf einem Grünstreifen ...

mehr