Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schneefälle beschäftigen Polizei

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Durch die langanhaltenden Schneefälle von Freitag auf Samstag, kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rockenhausen zu mehreren Behinderungen im Straßenverkehr. Die Polizei musste in der vergangenen Nacht mehrmals aufgrund der extremen Witterungsbedingungen ausrücken. In Dielkirchen wurde die Landstraße 385 aufgrund eines umgefallenen Baumes kurzzeitig im Kurvenbereich gesperrt. Durch den Baum wurden ein Verkehrsschild und die Leitplanke beschädigt. In der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen hatte sich ein LKW auf der schneebedeckten Fahrbahn festgefahren und blockierte diese. Erst nachdem die Straße geräumt war, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Erfreulich ist, dass es trotz der schlechten Fahrbahnverhältnisse zu keinen Verkehrsunfällen im Bereich der Polizeiinspektion Rockenhausen gekommen ist.|pirok

