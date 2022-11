POL-HAM: Diensthund Scooter stellt Einbrecher

Hamm-Mitte (ots) - Zivile Kräfte der Polizei wurden am Sonntag, den 13. November, gegen 00.40 Uhr, auf eine Person an der Kreuzung Marker Allee / Heßlerstraße aufmerksam. Der 31-jährige Mann warf den Fuß einer Baustellenbarke auf die Straße in Richtung eines fahrenden Pkw. Die Zivilpolizisten wollten die ...

mehr