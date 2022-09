POL-NOM: Pkw Aufbruch - Hoher Schaden

Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, Bruchhof, Freitag, 10.06.22, 10.00 Uhr - Samstag, 24.09.22, 18.30 Uhr EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 10.06.22, 10.00 Uhr - Samstag, 24.09.22, 18.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem urlaubsbedingt leerstehenden Wohnhaus im Bereich des Einbecker Ortsteils Bruchhof. In dem Gebäude entwendeten der oder die Täter Schmuckgegenstände in Höhe von ca. 17.000,- EUR und entfernten sich unerkannt vom ...

