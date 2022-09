POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld, Brandelbeek, Sonntag, 25.09.22, 14.35 Uhr KALEFELD (schw) - Am Sonntag, 25.09.22, 14.35 Uhr meldete sich eine 38-jährige Kalefelderin bei der Polizei und teilte mit, dass sie im Bereich der Straße Brandelbeek, in Düderode zwei Katzenbabys in einem Gebüsch gefunden habe. Die Kitten, die offensichtlich schon eine Zeit in ...

Ein Dokument

mehr