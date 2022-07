Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 01:20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle an der Wilhelm-Tenhagen-Straße. Er bedrohte einen Angestellten in der Tankstelle mit einer Schusswaffe und forderte das Bargeld aus der Kasse. Der Angestellte öffnete die Kasse und der Täter nahm das Geld aus der Kassenschublade. Das Geld verstaute er in einer Tasche seines Pullovers. Anschließend flüchtete er.

Personenbeschreibung: männlich, 18-19 Jahre alt, ca. 1,70m groß, dunkelbraune kurze Haare, braune Augen, schlanke Statur, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, dunke Weste, schwarze Jogginghose, blaue OP-Maske, sprach Deutsch mit Akzent, silberfarbene Schusswaffe mit schwarzer Lauföffnung

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

