POL-RE: Bottrop: Führerschein sichergestellt, Auto abgeschleppt

Recklinghausen (ots) - Am Freitag, 08.07.2022, gegen 22:58 Uhr betrat eine männliche maskierte Person das Tipico Wettbüro an der Essener Str. 25. Sie führte eine schwarze Pistole mit, ging auf den Angestellten zu und ergriff ihn am Hals. Als er bemerkte, dass sich noch ein Kunde in den Räumlichkeiten befand, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtet ...

mehr