Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Postkasten aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit, Freitag, 23.09.22, 19.15 Uhr - Montag, 26.09.22, 08.25 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 23.09.22, 19.15 Uhr bis Montag, 26.09.22, 08.25 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem Postkasten im Bereich der Stiftsfreiheit zu schaffen. Der oder die Täter hebelten den vor dem Haus aufgestellten Postkasten gewaltsam auf und beschädigten diesen dadurch. Ob Inhalt aus dem Postkasten entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden an dem Postkasten beläuft sich auf ca. 560,- EUR. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Stiftsfreiheit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell