POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Bodelschwinghstraße in Landau zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Vier Jugendlichen waren gegen 02:30 Uhr auf das Flachdach eines Hauses geklettert, um den Abend, eigenen Angaben zufolge gemütlich ausklingen zu lassen. Ein 15-Jähriger übersah hierbei einen Vorsprung und stürzte etwa drei bis vier Meter in einen Innenhof. Er konnte ...

mehr