POL-PDLD: Großfischlingen - Rebsetzlinge entwendet

Landau (ots) - Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau retteten am Dienstagmorgen ein fünfjähriges Kind vom Dach eines Mehrfamilienhauses in der Schneiderstraße in Landau. Der Junge war über ein Dachfenster auf das Dach des Hauses geklettert und saß schließlich in einer Höhe von rund acht Metern an der Dachkante fest, da er nicht mehr eigenständig zurück in die Wohnung gelangte. Nach dem Eintreten der ...

