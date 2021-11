Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brennende Müllbehälter halten die Feuerwehr Gelsenkirchen in Atem

Flammen greifen auf angrenzendes Gebäude der Gesamtschule Buer-Mitte über

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrfach rückten am frühen Samstagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen zu brennenden Müllcontainern in den Stadtteil Buer aus. Um 03:41 Uhr erfolgte die erste Alarmierung der Wehrleute. Gemeldet war ein brennender Müllcontainer in der Straße "Am Spritzenhaus". Als die ersten Kräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf die Dach- und Fassadenkonstruktion des unmittelbar angrenzenden Gebäudes übergegriffen. Es handelte sich hierbei um einen Anbau der Gesamtschule Buer-Mitte, in dem Teile der Haustechnik untergebracht sind. Der Einsatzleiter erhöhte umgehend das Alarmstich und weitere Einheiten der Feuerwache Buer rückten an. Aufwändig musste im weiteren Einsatzverlauf die Dachverkleidung aufgenommen werden, um auch an die letzten Glutnester zu gelangen. Die Lüftungsmaßnahmen im Gebäudeinneren nahmen zudem eine gewisse Zeit in Anspruch. Gut zwei Stunden nach der Alarmierung konnte diese Einsatzstelle abgeschlossen werden. Während der Löschzug Buer noch an der Schule gebunden war, gingen um 03:51 Uhr und 04:16 Uhr zwei weitere Feuermeldungen in der Leitstelle ein. Am Brößweg brannte der Inhalt eines Altpapiercontainers, der mit einem Strahlrohr schnell abgelöscht werden konnte. Direkt im Anschluss und fußläufig nur ein paar hundert Meter entfernt, stand ein Stapel Zeitungen in Flammen, der zur Verteilung bereit lag. Auch in diesem Fall hatten die Einsatzkräfte der Wache Hassel das Feuer schnell im Griff. Die Polizei Gelsenkirchen leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

