Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fünfjähriger vom Dach gerettet

Landau (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau retteten am Dienstagmorgen ein fünfjähriges Kind vom Dach eines Mehrfamilienhauses in der Schneiderstraße in Landau. Der Junge war über ein Dachfenster auf das Dach des Hauses geklettert und saß schließlich in einer Höhe von rund acht Metern an der Dachkante fest, da er nicht mehr eigenständig zurück in die Wohnung gelangte. Nach dem Eintreten der Wohnungstür, kletterte ein Polizeibeamter aus dem Dachfenster und zog den Jungen zurück in die Wohnung. Kurze Zeit später kam die Mutter des Jungen nach Hause. Sie war einkaufen gegangen, als der Junge und seine jüngeren Geschwister noch schliefen. Warum der fünfjährige Junge aus dem Dachfenster kletterte, konnte nicht geklärt werden.

