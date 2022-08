POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Bergzabern (ots) - Bad Bergzabern: Am Montag, 15.08.22, ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Diebstahl in einer Tankstelle in der Weinstraße. Ein 48-jähriger Mann hatte 2 Dosen Bier im Wert 4.- Euro an sich genommen und die Tankstelle ohne Bezahlung der Ware verlassen. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten konnten den Mann in einem nahegelegenen Park schlafen antreffen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde ein ...

