FW-EN: Vier Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Brandmeldealarm und bestätigter Brand

Am 01.02.2022 um 09:51 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm, in einer Firma an der Loher Str. alarmiert. Vor Ort wurde der betroffene Bereich durch die Feuerwehr kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Daher konnte der Einsatz für die Kräfte der Hauptwache und des Löschzuges 1 schnell beendet werden.

Weiter ging es um 14:16 Uhr. Erneut wurde ein Brandmeldealarm gemeldet. Diesmal aus einer Firma an der Pregelstraße. Bereits auf der Anfahrt konnte ein Brand in einem Temperofen bestätigt werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand, durch die von der Firma eingeleiteten Löschmaßnahmen, weitestgehend unter Kontrolle. Die Feuerwehr führte das Ablöschen des Ofens weiter und kontrollierte die Brandstelle engmaschig mit einer Wärmebildkamera. Nachdem die Halle rauchfrei gemacht werden konnte, wurden die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Die Polizei sperrte ein Teilstück der Pregelstaße für die Dauer der Löschmaßnahmen. Im Einsatz waren die Hauptwache, sowie die Löschgruppe Külchen. Um 15:41 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Um 18:49 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zur L 699 zu einem umgestürzten Baum gerufen. Vor Ort war ein Baum auf einen fahrenden PKW gefallen, welcher mittels Kettensäge durch die Feuerwehr zerkleinert wurde .Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Gerätewagen Technik. Die Polizei sperrte für die Dauer des Einsatzes die betroffene Straße. Der Einsatz endete um 19:34 Uhr.

Weiter ging es um 21:15 Uhr mit dem gleichen Alarmstichwort "Baum auf PKW" in die Eendrachtstrasse. Vor Ort war ebenfalls ein Baum auf einen fahrenden PKW gefallen ,welcher mittels einer Kettensäge zerkleinert wurde. Im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt. Im Einsatz war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie der Gerätewagen Technik mit 5 Einsatzkräften, welche den Einsatz um 21:52 beendeten.

