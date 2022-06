Raunheim (ots) - Fünf im Margeritenweg, Am Schifferstück, in der Küferstraße und im Kirschbaumweg abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW gerieten in der Nacht zum Freitag (03.06.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge und bauten anschließend Lenkräder samt Airbag, Navigationssysteme und weitere technische Teile aus. In einem Fall erbeuteten sie zudem ...

mehr