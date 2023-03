Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Brand auf einem Firmengelände

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, gegen 23:30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin einen Feuerschein aus dem Bereich eines leerstehenden Firmengeländes in Markgröningen und meldete dies über den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Container gefüllt mit Kartonagen neben einer Halle in Vollbrand und griffen bereits auf das Hallendach über, welches in der Folge beschädigt wurde. Ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf die Bausubstanz der Lagerhalle, konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass die in der Halle abgestellten historischen Fahrzeuge und Wohnmobile durch den Brand leicht verrußt wurden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Aussage getroffen werden. Am Brandort waren starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt. Der Bürgermeister der Stadt Markgröningen wurde informiert und kam vor Ort.

