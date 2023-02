Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei gibt Einblicke- Zukunftstag

Hildesheim (ots)

Der Zukunftstag findet in diesem Jahr am 27.04.2023 statt. Auch die Polizei Hildesheim möchte erneut verschiedene Aufgabenbereiche vorstellen, Einsatzfahrzeuge zeigen und Fragen beantworten. Aufgrund der großen Nachfrage werden nun nicht nur in der Polizeiinspektion Hildesheim interessierte Schülerinnen und Schüler empfangen, sondern auch in den Polizeikommissariaten Sarstedt, Alfeld und Elze. Die Teilnehmerliste für den Standort Hildesheim ist bereits gefüllt. Aber in den Kommissariaten gibt es noch freie Plätze. Interessierte Mädchen und Jungen im Alter ab 13 Jahren können sich bei den angegebenen Polizeidienststellen melden.

Polizeikommissariat Alfeld: 05181-9116-0

Polizeikommissariat Elze: 05068-9303-0

Polizeikommissariat Sarstedt: 05066-985-0

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen interessanten und informativen Zukunftstag.

