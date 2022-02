Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Kurze Straße/ Mutmaßliche Ladendiebe erwischt

Coesfeld (ots)

Weit kamen zwei Ladendiebe aus Rumänien am Mittwoch (09.02.22) nicht. Gegen 16.45 Uhr sah eine Zeugin, wie ein unbekannter Mann eine Drogerie an der Kurze Straße verließ. Der mutmaßliche Dieb trug eine ausgebeulte Jacke. Beim Verlassen des Geschäfts ging ein Alarm am Eingang los. Ein weiterer unbekannter Mann verließ ebenfalls die Drogerie und flüchtete mit dem anderen Unbekannten.

Während der Fahndung meldete sich ein Billerbecker als Zeuge bei der Polizei. Er beobachtete, wie einer der mutmaßlichen Diebe eine Jacke in einen Garten warf. Beide Männer stiegen daraufhin in ein Auto und fuhren weg. Eine Streifenwagenbesetzung stoppte das Fahrzeug kurz darauf.

Bei der späteren Überprüfung der Jacke stellte die Polizei fest, dass diese mit Kosmetika gefüllt war. So schloss sich der Kreis. Den Beamten war klar, dass es sich bei den Männern um die mutmaßlichen Täter handelt. Diese räumten den Diebstahl ein. Die Polizei prüft, ob es einen dritten Täter gab. Beide Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell