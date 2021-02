Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pferden die Mähne abgeschnitten

Dieblich/Mariaroth (ots)

Seit Anfang Februar wurden bei mehreren Pferden, die sich auf einer Weide im Bereich der Waldstraße in Mariaroth befinden, von unbekannten Tätern die Mähnen sowie Teile des Schweifs abgeschnitten. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Brodenbach in Verbindung zu setzen.

