Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Schule

Täter entwendeten Tresor

Goch (ots)

Am Dienstag (27. Dezember 2022) kam es zwischen 00:00 Uhr und 03:30 Uhr an der Wiesenstraße in Goch, zu einem Einbruch in eine Schule. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen auf das Gelände der Schule vor und verschafften sich Zugang zum Schulgebäude. Im Gebäude hebelten die Täter weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten Sie einen Tresor, welcher in einem der Räume an der Wand befestigt gewesen war und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell