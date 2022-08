POL-HAM: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In einem älteren, freistehenden Einfamilienhaus an der Andreasstraße kam es am Dienstagmorgen, 2. August, zu einem Brand. Gegen 7.10 Uhr wurde eine 45-Jährige, die sich im Obergeschoss befand, durch einen in der Küche ausgelösten Brandmelder auf eine Rauchentwicklung im Haus aufmerksam. Gemeinsam mit der 76-jährigen Bewohnerin konnte sie noch rechtzeitig das Gebäude verlassen. Nachbarn ...

