POL-HAM: Katalysatordieb wirft Steine auf Autobesitzer

Hamm-Uentrop (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Montag, 1. August, zwischen 7.45 Uhr und 19 Uhr, auf der Soester Straße Ecke Ostenallee einen VW beschädigt. Das Auto war auf dem westlichen Parkstreifen an der Soester Straße abgestellt. Es hat Schäden am linken hinteren Kotflügel in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an ...

mehr