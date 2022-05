Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220502 - 0477 Frankfurt-Fechenheim: Versuchtes Tötungsdelikt unter Handwerkern

Frankfurt (ots)

(mc) Am Tag der Arbeit (1. Mai 2022) gingen in der Gründenseestraße drei Handwerker mit Messern auf zwei Berufskollegen los und verletzten einen lebensgefährlich. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Gegen 21.45 Uhr trafen sich zwei Gruppen von Handwerkern in Fechenheim. Die später verletzten Männer im Alter von 22 und 29 Jahren, ahnten allerdings nicht, dass Ihnen die drei mutmaßlichen Täter auflauerten. Als sie sich gegenüberstanden, stachen die 21, 22 und 53 Jahren alten Arbeiter unvermittelt mit Messern auf ihre Opfer ein. Zwei Begleiter der Verletzten konnten Schlimmeres verhindern, indem sie die Messerstecher zurückdrängen konnten. Eilig verbrachten sie dann ihre Kumpane ins Krankenhaus. Einer von ihnen hatte eine lebensbedrohliche Stichverletzung im Oberkörper, jedoch schwebt er zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr in Lebensgefahr. Die informierte Polizei nahm wenig später die mutmaßlichen Beschuldigten, einen Vater, seinen Sohn sowie seinen Neffen, fest. Die Handwerker verfügen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Frankfurter Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die genauen Hintergründe für die versuchten Tötungsdelikte sind noch nicht abschließend ermittelt.

