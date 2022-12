Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Gummersbach (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Gummersbach-Dieringhausen ist am Donnerstag (22. Dezember) eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden. Eine 69-jährige Autofahrerin aus Wiehl wollte gegen 13.50 Uhr den Parkplatz verlassen. Als sie auf dem Parkplatz mit geringer Geschwindigkeit nach links in Richtung der Straße "Auf der Brück" abbog, übersah sie die 70-jährige Fußgängerin aus Gummersbach. Diese wurde von dem Wagen am Bein getroffen und stürzte zu Boden. Die 70-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu; sie musste mit einem Rettungswagen in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden.

