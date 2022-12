Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Defibrillatoren aus Banken gestohlen

Lindlar; Wipperfürth (ots)

Auf Defibrillatoren hatte es ein Dieb zwischen Dienstag und Mittwoch (20. / 21. Dezember) abgesehen. Wie auf Videoaufzeichnungen zu sehen ist, betrat der Unbekannte am Dienstag um 19.30 Uhr in Lindlar eine Bank auf der Straße "Pfarrgasse" und nahm den Defibrillator mit. Gegen 19.48 Uhr entwendete der Mann das lebensrettende Gerät aus einer Bank in der Jan-Wellem-Straße. Der unbekannte Mann ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, von schlanker Statur und hat schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, rote Oberbekleidung sowie schwarze Schuhe und Handschuhe. Zudem trug er eine blau-weiß gestreifte Tüte. In Wipperfürth klaute ein Mann am Mittwoch um 1 Uhr morgens den Defibrillator aus dem Vorraum einer Bank in der Hochstraße. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell