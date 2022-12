Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgehebelt

Hückeswagen (ots)

Zwischen Sonntag (18. Dezember, 14 Uhr) und Mittwoch (21. Dezember, 06.15 Uhr)sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der "Untere Straße" eingebrochen und haben mehrere Kellerräume aufgehebelt. Indem sie das Fenster der Kellertür einschlugen, verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Keller. Die Diebe entwendeten ein grünes Mountainbike der Marke Ghost, ein weiteres Mountainbike sowie einen Akku-Freischneider. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

