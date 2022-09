Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Im Rausch zu schnell unterwegs

Hohen Sachschaden verursachte ein betrunkener Autofahrer am Samstag in Drackenstein.

Ulm (ots)

Kurz nach 22.00 Uhr war ein 47-Jähriger von Drackenstein kommend in Richtung Hohenstadt unterwegs. Als er mit seinem VW von der Merklinger Straße nach rechts in die Hohenstadter Straße abbog, kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung zu weit nach links. So rammte er den BMW eines 30-Jährigen. Dieser hatte sich in der Hohenstadter Straße links eingeordnet, um in die Merklinger Straße abzubiegen. Durch den heftigen Aufprall wurde der BMW mehrere Meter nach hinten geschoben. Bei dem Unfall erlitt der 30-Jährige Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der 47-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

