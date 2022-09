Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Unfall endet glimpflich

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten zwei Kinder bei einem Unfall

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, befuhr am Samstag gegen 21.45 Uhr ein 25-Jähriger die Kreisstraße von Großschaffhausen kommend in Richtung Wain. Auf Grund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit verpasste er die Einmündung in die L280. Er überquerte die Landstraße und krachte in eine gegenüberliegende Böschung. Dabei wurden die beiden im Pkw mitfahrenden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren leicht verletzt. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

++++++++++++++++1753577

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell