Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche aus PKW entwendet - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Freitag (07.10.), gegen 13 Uhr, hatte eine 71-Jährige auf einem Parkplatz an der Mathias-Giesen-Straße gerade ihre Einkäufe aus einem Supermarkt eingeräumt und war zur Fahrerseite ihres Wagens gegangen, als eine ihr unbekannte Frau sie ansprach. Sie verwickelte die Seniorin kurz in ein Gespräch und verließ dann mit einem Mann den Parkplatz in Richtung Kieler Straße.

Als die lebensältere Dormagenerin losfahren wollte, musste sie feststellen, dass die Handtasche, die zuvor auf ihrer Beifahrerseite gelegen hatte, verschwunden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die unbekannte Frau soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und wird von der Zeugin auf Mitte dreißig geschätzt. Sie war von normaler Statur und hatte braune Haare. Dabei hatte sie ein goldenes Mobiltelefon. Ihr Begleiter soll circa 160 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und führte einen Beutel mit sich. Beide Tatverdächtigen wirkten auf die Zeugen "südländisch". Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf das Paar geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Langfinger nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rollator. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Wie viel der Diebstahl der eigenen Geldbörse kostet, hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss auf der folgenden Website zusammengeführt: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell