Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Neuss (ots)

Am Sonntagnachmittag, 09.10.2022, gegen 15.00 Uhr, kam es in Neuss, Hammer Landstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Nach ersten Ermittlungen sowie unabhängigen Zeugenaussagen befuhr eine 23-jährige Neusserin als Fahrzeugführerin eines Pkw Toyota Yaris mit ihrer 51-jährigen Beifahrerin die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Hammer Brücke. Unmittelbar hinter ihr fuhr ein 47-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw VW Golf in gleicher Richtung. Plötzlich und ohne Vorankündigung betätigte die Neusserin den linken Fahrtrichtungsanzeiger und wendete ihren Pkw, um ihre Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung fortzusetzen. Trotz eingeleitetem Bremsvorgang und gleichzeitigem Ausweichmanöver konnte der dahinter befindliche Düsseldorfer eine Kollision zwischen den beiden Pkw nicht mehr vermeiden. Die Beifahrerin des Toyota wurde hierdurch verletzt.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie durch einen Rettungswagen in ein Neusser Krankenhaus verbracht. Beide Pkw wurden derart beschädigt, dass sie mittels Abschleppwagen von der Unfallörtlichkeit weggeschleppt werden mussten. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell