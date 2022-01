Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei stellt mehrere gefährliche Gegenstände sicher

Stralsund, Altheide (ots)

Gestern Nachmittag (05.01.22) hatte ein 50-Jähriger nicht nur Betäubungsmittel in seinem Rucksack. Der Mann aus Leverkusen war den Bundespolizisten im Wartebereich auf dem Bahnhof Stralsund aufgefallen. Während der Befragung durch die Beamten gab er an, ein Einhandmesser mitzuführen. Das war aber nicht alles, denn in seinem Rucksack befanden sich noch eine Menge unterschiedlicher Betäubungsmittel (Amphetamine, Ecstasy-Tabletten und Cannabis). Der Mann darf sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Knapp drei Stunden später treffen die Beamten auf ein junges Pärchen, davon hatte die 20-Jährige ein Einhandmesser und ihr 20-jähriger Freund ein Springmesser dabei. Da beide kein berechtigtes Interesse vorweisen konnte, stellten die Beamten die Gegenstände sicher. Verantworten müssen sich nun beide wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zum Abschluss des Tages stellen die Beamten bei einer Kontrolle in Altheide bei einem 24-jährigen Rostocker ungekennzeichnete Böller und eine schussbereite Schreckschusswaffe sicher. Er hatte sie unter seinem Fahrersitz im Fahrzeug griffbereit liegen gehabt. Auch dieser Mann wird sich wegen Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz und dem Waffengesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell