Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten wurden bei der Kontrolle heimlich gefilmt - manchmal sieht man sich zweimal

Bergen (ots)

Heute Morgen (15.11.21) gegen 02:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in der Ortschaft Bergen auf Rügen einen 27-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen mit einem in Deutschland zugelassen Mietfahrzeug.

Manchmal sieht man sich zweimal, denn bei der heutigen Kontrolle, erkannten die Beamten den Fahrer wieder, der bereits am 11.10.21 kontrolliert wurde. Bei der damaligen Kontrolle hatte der Mann mit seinem Handy heimlich die Kontrollsituation der Bundespolizisten in Bild,- und Tonaufnahme festgehalten. Anschließend lud er diese Situation umgehend in den sozialen Netzwerken hoch und veröffentlichte sie für Jedermann. Durch einen Hinweisgeber erhielten die Bundespolizisten davon Kenntnis.

Darauf angesprochen räumte der ertappte Ukrainer sein Handeln ein. Im Rahmen der weiteren Kontrolle fanden die Beamten ein zugriffsbereites Einhandmesser in der Fahrertür, welches anschließend sichergestellt wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Weiterfahrt aufnehmen. Er muss sich nun wegen Straftaten der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen-, Bildherstellung, Übertragung, Weitergabe sowie nach dem Kunsturhebergesetz und des ordnungswidrigen Führens eines Messers nach dem Waffengesetz verantworten.

