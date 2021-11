Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Arnstadt (ots)

Gestern, gegen 14.00 Uhr führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Straße "Am Dornheimer Berg" durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 34-jährigen Fahrradfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Polizeibeamten brachten den Radfahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell