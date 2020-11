PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 1. Falsche Betankung führt zu Großeinsatz der Feuerwehr; 2. Fahrerin überschlägt sich mit Pkw

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

1. Die falsche Betankung eines Klein-Lkw löste am Donnerstagabend in Eltville-Martinsthal einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Gegen 19:10 Uhr wurde an einer Tankstelle in Eltville-Martinsthal der Klein-Lkw eines Schlangenbaders betankt - offensichtlich mit dem falschen Sprit. Der Verantwortliche wusste anschließend nichts Besseres zu tun, als mit Hilfe eines weiteren Begleiters den falschen Kraftstoff in Eimer abzulassen und dann in den nahegelegenen Kanal zu entsorgen. Glücklicherweise bemerkten Zeugen den Vorfall und meldeten diesen der Polizei. Die Feuerwehr und der zuständige Wassermeister wurden informiert und leiteten entsprechende Maßnahmen ein. Der betroffene Kanal wurde großzügig gespült und belüftet. Gegen die Verursacher wird nun wegen eines Umweltdeliktes ermittelt.

2. Eine 24-jährige Hohensteinerin überschlug sich mit ihrem Pkw am Donnerstagabend auf der B 54 bei Burg-Hohenstein. Die junge Frau war gegen 21:00 Uhr mit ihrem Renault unterwegs von Bad Schwalbach in Richtung Aarbergen. Vermutlich war ein Tier auf der Fahrbahn die Ursache dafür, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam und sich dann überschlug. Sie wurde hierbei nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, ca. 3000,-- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst

Bischoff, PHK



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell