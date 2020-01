Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Aach- Verkehrsunfall mit eingestürztem Carport

Zu einem Verkehrsunfall, bei des es glücklicherweise nur Sachschaden gab, wurden Polizei und Freiwillige Feuerwehr Aach am Samstag, 18.01.2020 um 14:30 Uhr, nach Aach in den Kellersgarten gerufen. Ein 19-jähriger PKW-Lenker rutschte beim Rückwärtsfahren vom Gaspedal ab und klemmte seinen Fuß unter diesem ein. Bei der darauffolgenden, unkontrollierten Fahrbewegung des PKW stieß dieser gegen einen Pfosten eines Carports. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser umgedrückt und das Dach des Carports klemmte den PKW ein. Die Freiwillige Feuerwehr Aach konnte den PKW bergen und den Carport absichern. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden liegt bei etwa 9000 Euro.

Wahlwies - Nachtumzug der Narrenzuft Muhwiesen

Der Nachtumzug der Narrenzunft Muhwiesen fand am Samstag, 18.01.2020, 18:30 bis 20:00 Uhr statt. Die Besucherzahl wurde auf etwa 1500 Personen geschätzt. Im Anschluss fand bis Sonntag, 19.01.2020, 03:00 Uhr, Narrentreiben in den Besenwirtschaften und der Rossberghalle statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem abgestellten Anhänger im Maisenbühl, dem Diebstahl eines Traktors im Winkel, welcher später verunfallt im näheren Bereich aufgefunden werden konnte, sowie zu einer Körperverletzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Weiter kam es zur Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug sowie zu zahlreichen Streitigkeiten, welche durch die Polizeibeamten vor Ort deeskaliert werden konnten. 5 eingesetzte Polizeibeamte wurde im Rahmen ihrer Dienstausübung beleidigt.

