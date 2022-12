Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter täuscht 62-Jährige

Gummersbach (ots)

Unter der Vorgabe, ein Bankmitarbeiter zu sein, hat ein Betrüger am Donnerstag (22. Dezember) bei einer 62-Jährigen aus Gummersbach Geld erbeutet. Der vermeintliche Bankmitarbeiter hatte am Mittag bei der Geschädigten angerufen und vorgetäuscht, zur Autorisierung dringender ausstehender Zahlungen TAN-Nummern zu benötigen. Dieser Aufforderung kam die 62-Jährige nach. Als ihr später Zweifel kamen und sie sich bei ihrer Bank meldete, musste sie feststellen, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Die Polizei warnt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten fragen am Telefon niemals nach Kontozugangsdaten oder TAN-Nummern. Erhalten Sie einen solchen Anruf, legen Sie sofort auf. Rufen Sie stattdessen bei ihrer Bank an und fragen Sie nach. Sind Sie bereits Opfer einer derartigen Tat geworden, erstatten Sie eine Strafanzeige.

