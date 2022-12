Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Von der Straße abgekommen und gegen Stein gefahren - Autofahrerin zieht sich Schlüsselbeinfraktur zu

Schiltach, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Mittwochnachmittag auf Höhe des Freibades auf der Bundesstraße 462 passiert ist, hat sich eine 51-jährige Frau eine Schlüsselbeinfraktur zugezogen. Die Frau war kurz nach 14 Uhr mit einem Opel Meriva von Schenkenzell kommend in Richtung Stadtmitte Schiltach auf der B 462 unterwegs, als sie in einer Linkskurve etwa auf Höhe des Freibades niesen musste. Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto zunächst gegen vorhandene Leitplanken und im weiteren Verlauf frontal gegen einen etwa 2 x 2 Meter großen Stein. Durch den Unfall entstand an dem schon älteren Opel wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Die Frau selbst zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu und musste von den eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Der total beschädigte Opel wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt.

