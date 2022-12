POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei schnappt Dealer-Pärchen

Radolfzell (ots) - Ein unbekannter Täter ist in die Corona Teststation in der Seetorstraße eingebrochen und hat dort einen Heizstrahler gestohlen. Der Unbekannte schnitt im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17 Uhr, bis Mittwochmorgen, 09 Uhr, die Schnüre einer Zeltwand auf und gelangte so in das Innere der ...

mehr